Escolas do Sul do ES são contempladas com formação em cinema. Confira!

Saiu o resultado mais esperado para os amantes de cinema no Espírito Santo. Dez escolas foram contempladas pelo projeto Cinema em Toda Parte.

Novas cidades foram contempladas pelo projeto, que pretende trazer formação, criação de núcleos, difusão e mostras de exibição para as escolas desses municípios. Assim, gerando mais oportunidades para os estudantes.

O projeto Cinema em Toda Parte é realizado pela Secretaria da Cultura (Secult) e o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), com os recursos da Lei Paulo Gustavo.

Confira as escolas contempladas:

