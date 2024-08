Esperando um bebê? Curso gratuito treina gestantes no Espírito Santo

Com propósito de oferecer “Orientações e Aulas Práticas” sobre os desafios que envolvem a chegada de um bebê, o projeto de extensão da FAESA “Tem Bebê Chegando”, chegou em Santa Maria de Jetibá, região serrana do Estado.

O curso é gratuito e será realizado na manhã de um sábado por mês, para moradores do município e conta com 15 vagas para gestantes, por curso, mais o acompanhante. As inscrições já estão abertas para a turma de agosto, que terá o encontro no dia 17, das 9h às 12h, com cadastro pelo endereço: https://forms.gle/KZ3D4NYdomkp9msX7

A oficina de sábado (17) será no Espaço de Vivência da Terceira Idade, no Centro de Santa Maria de Jetibá. O tema será orientações sobre como identificar o trabalho de parto, métodos de alívio para dor, hora ouro, parto cesárea, cuidados no pós-parto e saúde mental no puerpério. A previsão das próximas turmas é para 14 de setembro e 19 de outubro, novembro ainda será definida.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem da FAESA, Cindy Medici Toscano Rozetti, o objetivo é orientar e ensinar práticas que vão desde o período pré-natal, antes do nascimento do bebê, além de atividades práticas sobre parto, amamentação e cuidados com o bebê para as gestantes, casais e acompanhantes.

A professora Lorrainy Rosa, idealizadora do projeto, acrescenta: “Os temas das oficinas serão sempre de orientações ou aulas práticas. A cada aula do mês, um desses dois assuntos será tratado. Se uma gestante perder uma das oficinas, ela pode continuar no curso em que se inscreveu e assistir ao módulo correspondente no mês seguinte”, explica a professora e idealizadora do projeto Lorrainy Rosa .

As aulas são ministradas pelas professoras Lorrainy Rosa e Cristiane Mendes, do curso de graduação em Enfermagem e estudantes voluntárias e bolsistas de graduação e do ensino médio, do curso de Enfermagem e do colégio FAESA.

O programa já capacitou aproximadamente 110 gestantes na Grande Vitória. Chegou em Santa Maria de Jetibá em maio deste ano, através do apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), parceria do Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá e da prefeitura do município.

Conteúdo de cada oficina

O módulo das orientações envolve pré-natal, preparo psicológico, a importância do acompanhante e aula de parto para ajudar a identificar o melhor momento para ir à maternidade, exercícios para facilitar o trabalho de parto e métodos de alívio para a dor não farmacológicos, além de um momento de relaxamento com arte gestacional e escalda pés.

Já no módulo das aulas práticas, os participantes aprendem sobre os cuidados com o bebê, aleitamento materno, manobra de desengasgo, banho, troca de fraldas, limpeza do coto umbilical e os cuidados necessários no pós-parto.

Serviço

Tem Bebê Chegando em Santa Maria de Jetibá

Curso gratuito para gestantes do programa de extensão do curso de graduação em Enfermagem da FAESA

Data: 17 de agosto de 2024

Inscrições abertas: https://forms.gle/KZ3D4NYdomkp9msX7

Vagas limitadas 15 participantes por turma

Horário: das 8h às 12h

Local das aulas: Espaço de Vivência da Terceira Idade. Endereço: Rua Dalmácio Espíndola, 290, Centro, Santa Maria de Jetibá

Público: gestantes em qualquer período de gravidez, moradoras do município

É preciso levar um acompanhante para os encontros.

Previsão das próximas oficinas: 14/09 e 19/10/ 2024

Gratuito