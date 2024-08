Espírito Santo mostra força da cafeicultura sustentável

O Espírito Santo se torna mais que um produtor, e se destaca como um referencial mundial em café cultivado com responsabilidade e sabor inigualável. Uma comitiva composta por representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS), a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/RO) está realizando uma imersão nas regiões produtoras de conilon e arábica do Estado, para conhecer de perto a qualidade e as práticas sustentáveis da produção capixaba.

A iniciativa, promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), faz parte do planejamento de uma série de ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura Capixaba.

Leia Também: Como eram e como vão ficar as emendas após o acordo entre Poderes; veja

workshop

A visita da comitiva visa conhecer a diversidade, qualidade e sustentabilidade de cafés no Brasil, tendo as práticas sustentáveis da cafeicultura do Espírito Santo como referência.

A imersão, que começou nesta quinta-feira (22), incluiu visitas a diversas propriedades, cooperativas e indústrias do setor cafeeiro. Na quinta-feira, a comitiva visitou a Realcafé, uma tradicional indústria do solúvel, e a propriedade do Sr. Marcelo Coelho, produtor de conilon em Aracruz.

Nesta sexta-feira (23), o grupo segue para Venda Nova do Imigrante para conhecer as lavouras de arábica e o Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo (Incaper), onde será realizado um cupping de cafés. A programação termina no domingo, com visita à Fazenda Camocin, em Pedra Azul, famosa pela produção do Jacu Bird Coffee e seus processos de produção sustentáveis.

Primeiro produtor de café conilon

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil e o primeiro produtor de café conilon. O Estado, tradicionalmente conhecido pela alta qualidade de seu café arábica, tem se destacado nos últimos anos também na produção de conilon, conquistando paladares exigentes ao redor do mundo.

A combinação de tradição, tecnologia e clima favorável faz do Espírito Santo um dos maiores produtores de café do Brasil e uma importante referência no mercado internacional.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, os cafés capixabas são uma prova de que qualidade, sustentabilidade e sabor podem andar juntos e conquistar o mundo.

“Com um olhar atento à sustentabilidade em cada etapa da produção, o Espírito Santo demonstra ao mundo a força e a qualidade da cafeicultura capixaba, e posiciona o estado como um dos principais produtores de café de qualidade e referência em produção sustentável”, ressaltou.

O subsecretário de Desenvolvimento Rural, Michel Tesch, enalteceu a importância da visita de representantes das principais entidades do setor cafeeiro e da Apex Brasil. Segundo ele, essa reunião demonstra o compromisso do governo em fortalecer o setor e impulsionar as exportações do café capixaba.

“O nosso café tem entrado muito bem nos principais mercados do mundo e isso conecta muito com o nosso programa, o nosso planejamento estratégico. Uma das principais vertentes do nosso programa, que é a sustentabilidade, é a pauta dos principais mercados mundiais”, pontuou Tesch.

Testaque nacional e internacional

Os cafés produzidos no Espírito Santo, tanto arábica quanto conilon, têm ganhado destaque nacional e internacional por sua qualidade. “O Espírito Santo é um exemplo de sucesso na produção de café, tanto do tipo Arábica quanto Conilon. Queremos entender os fatores que contribuíram para esse sucesso e replicar essa experiência em outras regiões do país”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

A missão reforça a importância do café brasileiro no cenário mundial e destaca a qualidade dos grãos produzidos no país. Segundo Jorge Viana, o Brasil não é apenas o maior produtor de café do mundo, mas também detém a melhor qualidade do Arábica e do Conilon.

“A ApexBrasil, com o Governo Federal e os setores produtivos, está trabalhando para fortalecer a imagem do café brasileiro no exterior. Queremos que o mundo reconheça o Brasil não apenas como o país do futebol, mas também como o país do melhor café”, ressaltou.

No Espírito Santo, a cafeicultura é a principal atividade agrícola, com quase 70% das propriedades rurais dedicadas ao cultivo, gerando emprego e renda para milhares de famílias.

Essa produção expressiva, que supera 10 milhões de sacas anualmente, é exportada para mais de 100 países. Os cafés produzidos, tanto arábica quanto conilon, têm ganhado destaque nacional e internacional pela sua excelência.