Estudante fica ferida após tropeçar em pneu de moto em Cachoeiro

Uma menina, de 11 anos, ficou ferida após tropeçar no pneu de uma moto após sair da Escola Estadual EEEFM “Quintiliano de Azevedo”, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (21).

Leia também: Idosa é atropelada por moto em Cachoeiro

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que a criança atravessava a Rua Samuel Duarte para entrar no veículo de seu tio, e no momento que o motociclista freiou para não atropelar a criança, ela tropeçou no pneu dianteiro da moto e caiu no asfalto.

Na queda, a criança machucou a boca e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Infantil de Cachoeiro. O motociclista permaneceu no local do acidente até a chegada da viatura. Ele foi liberado pois estava com o veículo em dia.