Evaldo Mazza é confirmado como vice na chapa do PT em Mimoso

Evaldo Mazza será o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores (PT) Vaval em Mimoso do Sul.

A chapa majoritária foi homologada, neste domingo (4). Além disso, também foram confirmados os nomes dos candidatos a vereadores e vereadoras que disputarão uma vaga na Câmara Municipal pela chapa proporcional.

“Tivemos nossa pré-candidatura homologada com uma convenção especial e com a presença do povo. Mimoso quer transformação, quer pessoas de confiança cuidando com amor de cada um da nossa cidade”, explicou o pré-candidato a prefeito do PT.

Evaldo Mazza é morador do Distrito de Conceição do Muqui. De acordo com Vaval, o seu vice entende a necessidade de uma transformação para recuperar a cidade.

Sustentação a pré-candidatura de Vaval para prefeito de Mimoso do Sul os partidos PDT, PCdoB, Partido Verde, PSDB e Cidadania.