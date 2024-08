Ex-presidente da Câmara de Cachoeiro será o vice-prefeito de Lorena Vasques

O ex-presidente da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, Alexon Soares Cipriano (PDT), será o vice-prefeito na chapa que tem como candidata a prefeita Lorena Vasques (PSB). A decisão aconteceu na tarde desse domingo (4), em comum acordo com os partidos que compõem a coligação de Lorena: PSB, PDT, PSDB e Cidadania, após a convenção que reuniu cerca de mil pessoas.

Alexon é formado em Técnico em Edificações, e em Gestão Pública, Servidor Público Municipal há 12 anos. É casado com Gerusa Arcanjo de Oliveira Cipriano há dezoito anos, e tem duas filhas, Christiane e Ana Luiza.

Além de ex-presidente da Câmara, Alexon já comandou a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim (Fammopoci) por dois mandados consecutivos (de 2004 a 2006 e de 2006 a 2008); foi vereador na legislatura 2017 a 2020 e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro (2019/2020).

Para Lorena Vasques, sua formação, história nos movimentos populares, atuação legislativa e na gestão pública enquanto servidor efetivo e gestor, foram determinantes na escolha como vice-prefeito.

“Ficamos muito felizes com a escolha de Alexon para compor a chapa conosco, porque sabemos do seu comprometimento com Cachoeiro e com as pessoas da nossa cidade, além de estar alinhado com o projeto do prefeito Victor Coelho durante todos esses anos e pronto para defender esse legado, com o objetivo de fazer ainda mais”, comentou Lorena Vasques.

Alexon também já foi Subsecretário de Controle Urbano (2014 à 2016); Subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação (2021 à 2024); atualmente é Membro Efetivo do Conselho do FUNDEB, desde 2023; e Membro Efetivo do Conselho Deliberativo do IPACI, desde 2023.