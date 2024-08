Expedição Tropeira celebra imigração italiana com rota histórica no ES

Em sua 16ª edição, a Expedição Tropeira celebra os 150 anos da imigração italiana, com uma rota histórica que passará por diversas localidades capixabas.

Além disso, a saída da tropa ocorrerá nesta quinta-feira (29), de Santa Cruz (Aracruz), localidade onde exatamente desembarcou a Expedição Tabacchi. Trata-se, do primeiro caso de partida em massa de imigrantes da região norte da Itália para o Brasil.

Posteriormente, nesta sexta-feira (30), o pouso da tropa acontecerá em Fundão. No domingo (1º), está prevista, assim, a chegada durante a Festa do Imigrante Italiano em Santa Teresa.

Além disso, no dia 04 de setembro, a Expedição Tropeira pernoita no Paiol do Nonno, em Venda Nova do Imigrante, de onde partirá, então, no dia seguinte para a Fazenda Pindobas, no mesmo município, para participar da 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES), de 05 a 08 de setembro.

Durante o evento, os tropeiros vão promover duas experiências exclusivas, como passeio de mula e a aula-show “Aprenda a Fazer Carne na Lata e Arroz Tropeiro”.

Programação 16ª Expedição Tropeira

29/08 | quinta – Saída de Santa Cruz, Aracruz

30/08 | sexta – Fundão

31/08 | sábado

01/09 | domingo – Santa Teresa (Festa do Imigrante Italiano)

04/09 | quarta – Paiol do Nonno

05/09 | quinta – RuralturES