Imigração Italiana: Anchieta celebra com festa e desfile neste domingo (1)

Neste domingo (1) irá acontecer a 16ª edição da Festa da Imigração Italiana em Alto Pongal, interior de Anchieta, no entro de Convivência. Os moradores da localidade estão empenhados para preparar as comidas típicas, enfeitar as casas e a vila para o evento. Além disso haverá a confecção dos carros para o desfile da Carretela Italiana.

A pequena vila de descendentes italianos já está enfeitada com as cores do país de origem dos seus ancestrais. Nesses dias haverá fartura de comidas típicas, vinho, além do tradicional desfile da Caretela Italina, às 14h30, contando a história da comunidade e das pessoas que contribuíram para a comunidade.

Leia também: Festival de Inverno promove cultura no Caparaó neste fim de semana

Percurso dos Imigrantes

No mesmo final de semana acontece a 18ª Caminhada Os Passos dos Imigrantes, que inicia na sede de Anchieta e percorre, durante dois dias, 41 quilômetros até a comunidade de Alto Pongal, onde os participantes são recepcionados. A largada da caminhada acontece neste sábado, Às 7h, na Praça dos Imigrantes, na sede de Anchieta.

Confira a programação:

8h0 – Celebração na Igreja do Sagrado Coração de Jesus;

9h30 – Abertura do Espaço gastronômico – Centro de Convivência; Acolhida dos Passos dos Imigrantes;

10h – Recepção da Rainha e Princesas “La Bella Bambbina 2023”;

10h30 – Apresentação do Grupo de Dança ‘Nonna Adélia”;

11h – Apresentação musical da dupla Ni e Guinho; Almoço típico;

13h30 – Apresentação musical “Noi siamo la stòria”;

14h30 – Desfile da “Caretela” – Saída da casa de Luiz Lorencini”;

15h30 – Apresentação musical da Banda Gioco di Mora;

17h30 – Apresentação musical com a Banda Forró numa boa;

19h30 – La festa é finita. Ci vediamo nel 2025!