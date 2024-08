Farmácias Cidadãs: veja como adquirir medicamentos gratuitos no ES

Com um papel fundamental na promoção da saúde dos capixabas, as Farmácias Cidadãs garantem a todos, gratuitamente, medicamentos e produtos que tratam e geram bem-estar.

As unidades impactam diretamente na qualidade de vida dos mais de 115 mil pacientes do Sistema Único de Saúde (Saúde), por ano, no Estado do Espírito Santo.

Atualmente, há 14 farmácias cidadãs em funcionamento para fornecer medicamentos de alto custo às pessoas. Também oferecem assistência farmacêutica, ou seja, orientação profissional qualificada e monitoramento do tratamento para que o uso do medicamento seja eficaz no combate às doenças. Todas as pessoas, incluindo as que têm planos de saúde privados, podem acessar esse serviço.

Medicamentos ofertados

As Farmácias Cidadãs capixabas, portanto, ofertam mais de 300 medicamentos e fórmulas nutricionais. O pedido, que reúne documentos pessoais, formulário, receitas e exames, dependendo dos casos, pode ser feito presencialmente nas farmácias. Confira aqui a lista de documentos.

Dessa forma, os pacientes contam com a comodidade de fazer a solicitação de qualquer lugar e hora, por meio do pedido on-line, sem precisar ir à farmácia. Pela internet, basta acessar a página https://conteudo.saude.es.gov.br/portalservicosdigitais/ para fazer o cadastro e acompanhar de forma virtual o andamento do pedido.

Depois, os beneficiados retiram os medicamentos nas farmácias. “Nos locais onde não possui farmácia cidadã estadual, os farmacêuticos da unidade de saúde dos municípios retiram o medicamento de todos os pacientes e dispensam na farmácia da unidade de saúde, otimizando ainda mais essa entrega”, explicou a gerente estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf), Maria José Sartório.

Nova política

Um dos presentes para comemorar o Dia Nacional das Farmácias, é a publicação recente da nova Política de Assistência Farmacêutica do Estado do Espírito Santo, publicada pelo Decreto 4.777/24.

A política de assistência farmacêutica é o que norteia as ações das farmácias cidadãs estaduais para garantir um serviço acessível e igualitário para todos os usuários.

“Uma das novidades é que, com a maturidade acumulada durante esses anos, conseguimos qualificar a assistência aos usuários com a implantação de serviços relacionados com a prática do cuidado farmacêutico. Poucos estados oferecem esse atendimento especializado do profissional farmacêutico com esse cuidado com o paciente. Esse é um diferencial que destaca o Espírito Santo, comparado a outras unidades federativas”, afirmou Maria José Sartório.

Saiba mais sobre Farmácias Cidadãs

Farmácias nas unidades de saúde: ofertam gratuitamente medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica , ou seja, são de baixa complexidade para diversas doenças, adquiridos pelos municípios, junto com o Governo do Estado e Ministério da Saúde. Nesses espaços, aceitam apenas receita do Sistema Único de Saúde (SUS).

Farmácias Cidadãs estaduais: ofertam medicamentos do componente especializado, voltados para doenças raras, Crônicas graves, autoimunes, etc. que geram alto custo para os pacientes. Os pacientes que possuem receitas do Sistema Único de Saúde (SUS) e de planos de saúde podem dar entrada nos pedidos, por meio de processo, para receber os medicamentos. Exemplos: medicamento para tratar asma, parkinson, artrite reumatoide, doença de Gaucher, entre outros.

Farmácia popular nas drogarias privadas: é um programa do Governo Federal que prevê desconto ou gratuidade nos medicamentos definidos pelo Ministério da Saúde. Confira detalhes sobre as farmácias cidadãs aqui.