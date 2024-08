Feira de negócios para impulsionar comércio de Mimoso segue até domingo (4)

O pátio da Estação Ferroviária de Mimoso do Sul será o grande palco da primeira edição da Feira de Negócios Recomeça Mimoso, que acontece entre os dias 02 e 04 de agosto, com a participação de comerciantes que se dedicaram intensamente à reconstrução do município após as fortes chuvas do início do ano.

Durante esses três dias, os visitantes terão acesso a uma programação repleta de atividades culturais, gastronomia e esporte. Além disso, comerciantes do município vão expor seus produtos e serviços em estandes disponibilizadas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

“A feira fortalece o comércio local e reúne a comunidade para celebrar a cultura, as tradições e a resiliência dos moradores de Mimoso do Sul. O Sebrae/ES apoia todas as iniciativas que ajudam os pequenos negócios, especialmente os afetados pelas chuvas de março”, destaca Pedro Rigo, superintendente da instituição.

SOS Sebrae

Em abril, a campanha SOS Sebrae ofereceu auxílio financeiro de até R$ 8 mil por empresa e consultoria para empreendedores de Mimoso do Sul e outros municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Mais de 600 atendimentos já foram realizados até o momento.

Agenda

A Feira de Negócios Recomeça Mimoso é uma realização da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul, com apoio do Sebrae/ES e da Aderes. Confira a programação completa:

2 de agosto | Sexta-feira

18h – Fernandinho Moreira e Banda

19h – Abertura Oficial – Padre Gracione e Pastor Edvaldo

20h30 – Fernandinho Moreira e Banda

21h30 – Folia Mirim Pena de Ouro

22h30 – Valdeir do Acordeon e Banda

3 de agosto | Sábado

14h – Rudinho Barros

16h – Capoeira Mestre Zumbi

17h – Grupo Folclórico Boi Azulão de Muniz Freire

18h – Desfile de Modas Miss da Agência Mercosul Model

19h – Garotos do Forró

21h – Vertente Paralela – Pop Rock

22h30 – Banda Capricho – Sertanejo Pisero

4 de agosto | Domingo

7h – Concentração do Pedal Bike Trilha para largada às 8h

11h – Júnior Moura Acústico

15h – Jessivan e Marinho – Acordeon na Praça

17h – Simplicidade do Samba

20h – Wemerson Araújo

22h – Encerramento

Serviço:

Feira de Negócios Recomeça Mimoso

Data: 2, 3 e 4 de agosto de 2024

Local: Pátio da Estação Ferroviária, Mimoso do Sul