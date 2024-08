Festival lança concurso de audiovisual para estudantes de todo o ES

O 10º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) está com as inscrições abertas para um concurso de audiovisual que buscam incentivar os jovens a refletirem sobre questões ambientais através da arte visual, oferecendo uma plataforma para expressarem suas perspectivas sobre o tema.

Podem participar alunos de escolas públicas em todo o Espírito Santo, que estejam cursando o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA.

Em seguida, uma curadoria selecionará as cinco melhores obras de cada categoria, avaliando originalidade, composição, impacto e relação com temas ambientais. Os vencedores receberão um kit Cine.Ema com itens promocionais e um certificado.

Além disso, o concurso também reconhece o papel dos educadores. Os cinco professores cujos alunos mais participarem, com inscrições válidas, serão premiados com o kit Cine.Ema.

Por fim, as obras selecionadas ficarão em exposição no site do festival. Ademais, os resultados serão anunciados nas redes sociais do Cine.Ema, principalmente no Instagram.

Inscrições

Os alunos têm até o dia 23 de setembro para inscrever suas fotografias e/ou vídeos, explicando como os trabalhos se relacionam com o meio ambiente.

Além disso, as fotografias e vídeos podem ser feitos em qualquer tipo de câmera ou dispositivo móvel. Cada aluno pode inscrever um trabalho em cada categoria.

Por fim, o concurso Cine.Ema nas Escolas 2024 ocorre em duas categorias: fotografia e vídeo. As inscrições são realizadas no site do Festival: cineema.com

Festival Cine.Ema

O Festival Cine.Ema acontecerá de 16 a 20 de setembro em Vargem Alta (ES) e oferecerá mostras de cinema presenciais, oficinas nas escolas e bate-papos.

Uma programação completa que une a magia do cinema, entretenimento, educação e conscientização ambiental. Conta também com uma mostra online de filmes, em que o público pode votar e premiar seus filmes favoritos.

O 10º Festival Cine.Ema conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca e o apoio da Reserva Ambiental Águia Branca e da Unimed Sul Capixaba. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.