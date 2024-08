Filho agride a própria mãe com socos na cabeça em Mimoso do Sul

Um homem, de 21 anos, foi preso após confessar que agrediu a própria mãe com socos na cabeça na tarde do último sábado (3), no bairro Itapoã, em Mimoso do Sul.

Leia também: Tragédia! Casal morre em grave acidente na ES-181, em Muniz Freire

Segundo a Polícia Militar, no hospital, a vítima contou aos militares que estava bebendo com seu companheiro e seu filho, quando foi agredida. Ela não soube informar as características do agressor, pois havia perdido a consciência.

Horas depois, o filho da vítima foi até a 15ª Companhia de Mimoso do Sul e confessou que teria agredido a própria mãe com socos no rosto e na cabeça, pois ela estava bebendo. Além disso, disse que ficou bastante nervoso e quebrou os móveis da residência onde moram.

Por conta das agressões, a vítima ficou com ferimentos no rosto e no nariz. Ela foi socorrida para o Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul.

O filho foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.