Funcionário da Caixa é alvo de operação da PF no Espírito Santo

Um funcionário da Caixa Econômica Federal foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira (23), na cidade de Vila Velha.

Leia também: “Pagarei pelos meus erros”, diz motorista que atropelou mãe e filha no ES

Segundo a Polícia Federal, a investigação apura os crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações, resultando no desvio de valores de programas sociais governamentais, com destaque para o auxílio emergencial.

O mandado foi cumprido na residência do investigado, um funcionário da Caixa Econômica Federal lotado no município de Indiara, em Goiás, de 41 anos de idade, que teve o afastamento de suas funções públicas determinado pela Justiça.

As investigações iniciaram após a prisão de outro funcionário da Caixa, de uma agência na Enseada do Suá, em Vitória, por inserir dados falsos em sistemas de informações e desviar valores do Auxílio Emergencial, recebendo porcentagens das quantias desviadas como remuneração pelos serviços ilícitos.

Durante as apurações, foi identificado que uma mulher do estado do Pará recrutava funcionários da Caixa para participar do esquema criminoso por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Segundo a PF, o investigado responderá pelos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistema, cujas penas podem chegar a 12 anos de prisão e multa para cada delito.