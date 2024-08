Futebol Quilombola: dois times do Sul do ES disputam final do Estadual

Neste domingo (25), o Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe a final do Campeonato Estadual de Futebol Quilombola. A primeira partida será pela disputa do terceiro lugar, com os times São Jorge e São Cristóvão, às 14h. Em seguida, às 17h, Unidos da Graúna e Monte Alegre entram em campo para decidir o grande campeão da etapa estadual. O evento é gratuito e aberto ao público.

A etapa estadual é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em parceria com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e o IPAC. Desde o início da competição, 25 times masculinos de comunidades quilombolas do Espírito Santo participaram das disputas.

O time campeão garante a vaga para a etapa nacional da competição, além de levar uma academia popular e um tratorzinho (cortador de grama), enquanto o segundo colocado receberá um tratorzinho. Já o terceiro colocado será premiado com uma academia popular.

Essa é a primeira edição da Copa Nacional de Futebol Quilombola e envolve 24 Estados do País. Apenas Roraima, Acre e Distrito Federal ficaram de fora da Copa por não terem comunidades quilombolas.