Geninho lidera de forma absoluta pesquisa para prefeito em Itapemirim

Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Solução e divulgada pelo AQUINOTÍCIAS.COM, nesta segunda-feira (26), aponta o candidato Geninho (PDT) na liderança absoluta na disputa pela Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com o levantamento, o candidato é apontado como favorito para vencer as eleições para prefeito nas duas menções usadas pelo instituto.

Espontânea

Na menção espontânea, quando os entrevistadores não apresentam os nomes dos candidatos, Geninho se destaca na liderança, sendo lembrado por 34.3% dos eleitores para ser votado como prefeito de Itapemirim.

Dr. Antônio é lembrado por 19.5%; Thiago Peçanha, por 13.0% dos eleitores; Paulinho da Graúna, por 5.5%; João Bechara, por 4.8%; Vinicius Viana, por 4.0 %, e Claudinha, por 0.3% dos entrevistados. Cerca de 18.8 % não souberam ou não responderam.

Estimulada

Na menção estimulada, quando os entrevistadores apresentam aos eleitores os nomes dos candidatos, Geninho aparece na primeira posição, com 37.0% da preferência do eleitorado de Itapemirim.

O atual prefeito e candidato à reeleição Dr. Antônio (União), tem 20.3% das intenções de voto, seguido por Thiago Peçanha (PSB), com 14.3%; Paulinho da Graúna (Republicanos), com 6.8%; Vinicius Viana (PL), com 4.5%; João Bechara (PSDB/Cidadania), com 4.3% e Claudinha (Psol), com 0.3%.

Entre os entrevistados que afirmaram votar branco / nulos, o total foi de 2.3%. Não souberam ou não responderam a soma 10.5%.

Dr. Antônio lidera rejeição

O Instituto Solução também perguntou aos eleitores de Itapemirim em que eles não votariam de jeito nenhum para prefeito da cidade nessas eleições. Nesse contexto, o atual prefeito Dr. Antônio lidera com 39.5% das citações.

Quem também aprece entre os mais rejeitados é o candidato Thiago Peçanha, sendo mencionado por 20.5% dos entrevistados.

Entre os candidatos com as menores taxas de rejeição aparecem Vinicius Viana, com 2.0%; Paulinho da Graúna, com 3.3%; Claudinha, com 3.8%; Geninho, com 4.3% e João Bechara, com 5.8%. Outros 4.3% dos eleitores afirmaram que não votariam em nenhum deles e 16.8% não souberam ou não responderam.

Amostragem e margem de erro

O Instituto Solução ouviu 400 eleitores da sede e dos distritos do município de Itapemirim, nos dias 22 e 23 de agosto.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o prefixo ES – 01020/2024, tem margem de erro estimada em 4.9% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.