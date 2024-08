Polícia Militar apreende metralhadora e drogas no Espírito Santo

Durante patrulhamento realizado na noite da última terça -feira (13), as equipes de Força Tática do 6º Batalhão, em conjunto com a P2 e a Diretoria de Inteligência, apreenderam drogas e metralhadora no bairo Divinópolis, na Serra.

Segundo a Polícia Militar, após receberem denúncias de vendas de drogas, os militares foram ao local e cercaram a residência. Após a abordagem, foram apreendidas uma metralhadora 9mm e 115 munições de mesmo calibre, seis munições calibre 38 e duas calibre 380, um rádio comunicador, 80 buchas de haxixe, 214 buchas de maconha, cinco frascos de loló, uma porção de cocaína pesando 32g, 421 pinos de cocaína, 651 pedras de crack, um tablete de maconha pesando 518g e outro tablete pesando 433g.

Duas pessoas foram detidas e encaminhadas juntamente com o material para a 3ª Delegacia Regional do município.