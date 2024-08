Ginastas capixabas conquistam títulos em campeonatos nacionais; confira

No último fim de semana, as ginastas capixabas brilharam no Campeonato Brasileiro e na Copa Brasil Loterias Caixa de Ginástica Rítmica, primeiro evento do calendário da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) após a Olimpíada de Paris.

Leia também: Morre Juan Izquierdo, jogador do Nacional que desmaiou contra o São Paulo

Os torneios aconteceram em Vitória, com encerramento nesse domingo (25), e também contaram com a presença das ginastas olímpicas Deborah Medrado e Sofia Madeira, que são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

No Campeonato Brasileiro, o Clube Escola de Campeãs brilhou nas finais da categoria infantil. A equipe conquistou o título de campeã e levou o troféu para casa. Destaque para a atleta Melissa Varejão, que foi medalhista de ouro nas provas de arco e mãos livres e conquistou o primeiro lugar no individual geral nível 1. Lays Jorge ficou em terceiro lugar, com duas medalhas de bronze no aparelho mãos livres e arco.

Já no infantil nível 2, Valentina Souza, também da Escola de Campeãs, foi a vice-campeã geral, com uma medalha de ouro no aparelho arco e dois bronzes nas maças e fitas.

Na Copa Brasil, o conjunto juvenil do Instituto Capixaba Esportivo (Incesp) faturou o ouro, com as ginastas Agatha Cuel, que também é contemplada pelo Bolsa Atleta, além de Amanda Silvares, Esther Brunow, Sophia Louback e Gisely Benevenuto na equipe. Elas também fazem parte do núcleo da Sesport do projeto Campeões de Futuro.

Em junho, as atletas Lays Jorge, Melissa Varejão e Valentina Souza também disputaram os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) e vão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), que serão realizados em Recife, entre setembro e outubro. Além delas, a capixaba Ana Laura Mendonça também vai competir. Já na categoria juvenil, Amanda Silvares, Gisely Benevenuto e Agatha Cuel se classificaram para os Jogos da Juventude, que vão acontecer em João Pessoa, Paraíba, em novembro.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).