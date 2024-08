Ginastas de Cachoeiro disputam torneios regionais e nacionais neste mês

As ginastas de Cachoeiro, Cailane Bandarra, de 11 anos, e Caila Bandarra, de 9 anos, estão com agenda cheia neste mês de agosto, em competições de ginastica rítmica regionais e nacionais.

Cailane vai competir no Torneio Regional Sudeste, que acontece em Pindamonhangaba, São Paulo. A ginasta viaja no dia 12 de agosto, e a competição tem início no dia 13, com termino no dia 18. Já Caila, vai competir no Campeonato de Brasileiro Ginastica Rítmica, que será realizado em Vitória, no Espírito Santo. A competição começa no dia 20 e vai até o dia 25 de agosto.

As atletas cachoeirenses ingressaram na ginástica há 3 anos, contudo, é o primeiro Campeonato Brasileiro de Caila e, também, o primeiro Regional da Cailane.

Cailane reforçou seu objetivo e comentou sobre suas expectativas: “Eu espero executar minha série e conseguir uma classificatória para o nacional. Tenho me dedicado bastante agora, e vou em busca de cravar a série. Espero fazer uma boa série e brigar por uma medalha, para o Espírito Santo. Mas, acima de tudo, será um campeonato de muito aprendizado. Esse é só o primeiro passo, de um longo sonho!”, frisou.

“Eu, como mãe, tenho muito orgulho delas. Dou apoio total, até porque elas são crianças, a vontade é delas, mas a responsabilidade e o compromisso é meu”, comentou Mônica Bandarra, mãe das pequenas ginastas.

Foco e dedicação

Foco e dedicação é o que não falta, as pequenas ginastas de Cachoeiro treinam na KN Ginástica Rítmica, três vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Terça e quinta-feira, o compromisso é com pilates e academia.

A mãe das meninas ainda comentou sobre como um patrocínio seria bom para uma melhor evolução de suas filhas: “Um patrocinador para as meninas seria muito bom, pois ginástica rítmica é um esporte muito caro. Este ano, elas venderam rifa para custear as despesas das competições, para pagar taxas de inscrições, viagens, hospedagem e alimentação”, finalizou.

Fotos: Divulgação