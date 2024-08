Golpe: e-mails falsos do Corpo de Bombeiros são enviados a empresas do ES

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) fez um alerta nesta quinta-feira (15), sobre e-mails falsos que foram encaminhados para empresas do Espírito Santo, dando a entender que se trata de uma notificação da Corporação.

Leia também: Guardas recuperam fios de cobre e tampa de bueiro furtados em Cachoeiro

Segundo o CBMES, a mensagem informa que a empresa sofrerá uma fiscalização e contém um link com as possíveis irregularidades, entretanto, trata-se de um link malicioso.

“O CBMES esclarece que o Centro de Atividades Técnicas (CAT) é o setor responsável pelas vistorias e emissões de alvarás da Corporação e só envia e-mail sobre os processos em andamento, quando há movimentação no processo. Todos os e-mails são enviados de endereços oficiais da Corporação, com o final @bombeiros.es.gov.br“, informou o órgão.

“A Corporação está adotando as medidas cabíveis e orienta que cidadãos que receberem este tipo de mensagem não cliquem nos links”, alerta.

View this post on Instagram

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.