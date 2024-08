Guardas recuperam fios de cobre e tampa de bueiro furtados em Cachoeiro

Na noite da última quarta-feira (14), guardas municipais recuperaram fios de cobre e uma tampa de bueiro que haviam sidos furtados em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Ação da PRF, PM e GCM resulta na apreensão de veículo em Marataízes

Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe viu dois indivíduos carregando uma grade de bueiro no beco Edy Vaillant Amorim, no centro do município.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o suspeito de 29 anos. Com ele, foi encontrado 668 gramas de cobre. Além disso, próximo do beco, os guardas abordaram um outro suspeito, de 44 anos.

Questionado, ele informou aos agentes que só estava carregando a tampa do bueiro na companhia de outra pessoa.

Os suspeitos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.