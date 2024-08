Graúna vence Monte Alegre e se consagra campeão do Estadual Quilombola

O Unidos da Graúna é o grande campeão do Campeonato Estadual Quilombola. A final da competição, em jogo único, aconteceu nesse domingo (25), no Estádio Estadual Kleber Andrade. O time de Itapemirim venceu o Monte Alegre, de Cachoeiro de Itapemirim, por 5 a 3, nos pênaltis, após um 0 a 0 no tempo normal, para conquistar o título.

Leia também: Anchieta goleia Marataízes no Estadual Masculino de beach soccer

Na preliminar, decidindo o terceiro lugar, o São Cristóvão venceu o São Jorge por 3 a 0. Os dois times representam o município de São Mateus.

O evento foi realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em parceria com a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e o IPAC.

“O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vem democratizando cada vez mais o esporte em todo o território capixaba, seja com obras de infraestrutura esportiva em diversas comunidades ou realizando competições como o Campeonato Quilombola, que ganhou sua primeira edição este ano. E para o ano que vem, já estamos planejando ampliar a competição, com a realização também da categoria feminina. Parabéns a todas as equipes que participaram e, em especial, ao campeão, Graúna, representando o município de Itapemirim”, disse o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

O coordenador das comunidades quilombolas no Espírito Santo, Arilson Ventura, falou sobre o torneio: “A competição foi um sucesso. Realizamos tudo o que estava proposto, com 25 equipes na disputa. E a parceria com o Governo do Estado foi imprescindível e fundamental para que isso acontecesse. Além disso, na decisão e na disputa de terceiro lugar, nossos jogadores tiveram a honra de jogar no Kleber Andrade, principal palco do futebol do Estado e por onde já passaram grandes jogadores do País”, destacou Arilson Ventura.

Premiação

Todos os quatro semifinalistas do Campeonato Estadual Quilombola vão receber uma academia popular e um trator cortador de grama. Os três primeiros colocados também receberam medalhas e troféus.

Fase nacional

Agora, o campeão Graúna será o representante do Espírito Santo na primeira edição da Copa Nacional de Futebol Quilombola, que envolverá 24 estados do País. Apenas Roraima, Acre e Distrito Federal estão fora da Copa por não terem comunidades quilombolas. Os locais e datas da competição ainda serão divulgados.