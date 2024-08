Anchieta goleia Marataízes no Estadual Masculino de beach soccer

A seleção de Cariacica tem que agradecer muito a equipe de Anchieta pela sua classificação para as semifinais do Campeonato Estadual Masculino de beach soccer 2024.

Na manhã do último sábado (24), os anchietenses golearam a seleção de Marataízes, em jogo remarcado da 2ª rodada da 1ª fase, por 10 a 3, e acabaram levando consigo os cariaciquenses para a próxima fase.

Entenda o caso

Na semana passada, um acidente com um integrante da seleção de Anchieta, que se encaminhava para a arena da Praça dos Namorados, em Vitória, acabou fazendo com que seus companheiros não tivessem condições de entrar em quadra diante de Marataízes.

Durante a semana, a Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) se reuniu com os representantes das duas equipes e, em consenso, decidiram que a partida seria remarcada. Para se classificar, a seleção de Marataízes tinha que vencer no tempo normal, para chegar aos mesmos seis pontos de Cariacica e avançar no saldo de gols.

Com goleada, Anchieta e Cariacica avançam

Mas dentro de campo, a seleção de Anchieta fez jus ao favoritismo e goleou Marataízes por 10 a 3, se classificando em 1º lugar. Eudim, com três gols, foi o grande destaque. O goleiro Gean Pietro também se destacou, marcando dois gols. Paulo (2), Theodoro (2) e Catarino anotaram o restante dos gols anchietenses, com Ruan, Carlos e Farley descontando para Marataízes.

Já Cariacica, acabou beneficiada com o resultado e se classificou para as semifinais na segunda colocação da Chave B, com seis pontos ganhos. As semifinais acontecem na manhã deste sábado (31), com Vila Velha x Cariacica, às 10h10, e Anchieta x Vitória, às 11h30. No domingo (1) acontecem as finais, a partir das 9h.

Classificação

Grupo A

1º Vila Velha – 9pts

2º Vitória – 6pts

3º Marechal Floriano – 2pts

4º Piúma – 0pt

Grupo B

1º Anchieta – 9pts

2º Cariacica – 6pts

3º Marataízes – 3pts

4º Linhares – 0 pt

Semifinais

Sábado – manhã (31/08)

10h10 – Vila Velha x Cariacica

11h30 – Anchieta x Vitória

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela FECABES TV no YouTube e também pela TVE, no canal 2.1 (TV aberta) e também no YouTube.

