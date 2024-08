Grave: duas pessoas morrem em acidente na BR-262, em Ibatiba

Um homem de 43 anos e uma mulher, de 36 anos, morreram após a moto em que eles estavam se envolver em uma batida com uma caminhonete na manhã do último domingo (11), na BR-262, em Ibatiba.

Leia também: Caminhoneiro morre em acidente na BR-101, em Presidente Kennedy

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o acidente ocorreu por volta das 5h, nas proximidades do km 160 da Rodovia. As vítimas, que estavam na motocicleta Honda/CG 125 Fan, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista da Toyota/Hilux, de cor branca, não se feriu.

Além disso, a Polícia Civil foi acionada e os corpos das vítimas encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberado aos familiares.