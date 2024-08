Grupo criminoso trazia drogas para o ES dentro do próprio corpo

A Polícia Federal (PF), realizou nesta quinta-feira (1º), a OPERAÇÃO MULUS, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso, responsável pelo tráfico de drogas por meio de “mulas humanas”.

Segundo a PF, os indivíduos eram aliciados para buscar cocaína nos estados de fronteira do país, geralmente no Mato Grosso, e trazê-la de forma oculta para o Espírito Santo.

Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco no estado do Espírito Santo e um no Mato Grosso, além de dois mandados de prisão temporária no Espírito Santo.

Foram apreendidos também alguns aparelhos celulares. As investigações revelaram que os líderes do grupo eram os responsáveis por aliciar as pessoas que transportariam a droga. As “mulas” – termo que se refere aos indivíduos que transportam a droga em seus corpos – recebiam cerca de R$ 3.000,00 por cada empreitada criminosa.

As investigações tiveram início em junho de 2023, quando a Polícia Federal prendeu em flagrante dois indivíduos vindos de Cuiabá, com 14 kg de cocaína presos às pernas com fitas adesivas. Estima-se que, no período de 12 meses, o grupo tenha movimentado cerca de 100 kg da droga.

As investigações continuam, e os envolvidos poderão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento, em razão da interestadualidade do delito.