Guardas municipais passarão a usar fuzil em Cachoeiro de Itapemirim

Foi publicado no Diário Oficial da última terça-feira (20), a portaria 1839, que permite que os guardas civis municipais podem atuar com fuzil na segurança pública de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o secretário municipal de Segurança e Trânsito, e vice-prefeito, Ruy Guedes, além da pistola e a carabina .40, os guardas passarão a usar a carabina 556. “No artigo II, que fala sobre os tipos de armas que os guardas poderão usar, desde que o porte dele esteja válido, nós incluímos a pistola .40, a carabina .40, que eles já estão usando, e incluímos a carabina 556, que é fuzil. Isso porque a Prefeitura de Vitória, através da sua Guarda Municipal, já usa esse armamento, além de Vila Velha, que também já fazem o uso”, explicou.

Além disso, Ruy Guedes disse que a compra das novas armas são para garantir a segurança dos guardas municipais e do município.

“Isso é para melhorar o poder bélico dos guardas municipais, para que possam prestar um serviço melhor na cidade, principalmente nas áreas onde há a possibilidade de maior enfrentamento. Nesses casos de disparos, quando a Polícia Civil vai ao local para fazer a perícia, e há o recolhimento de estojos calibre 556 (que não é o caso de Cachoeiro ainda), mas se caso haja o recolhimento desses calibres, é um sinal de que os bandidos estão com o poder bélico maior”, completa.

