Homem agride a esposa por não encontrar comida pronta em casa no ES

Um homem agrediu a própria mulher na tarde do último domingo (25), após não encontrar comida pronta no bairro Vila Guaranhuns, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 48 anos, disse que o companheiro estava na residência. Nisso, os policiais perguntaram ao homem o motivo das agressões, e ele disse que estava trabalhando e quando retornou à residência, o almoço não estava pronto.

Entretanto, a vítima relatou que as brigas e as ameaças já aconteceram outras vezes e que naquele dia havia sido agredida fisicamente. Foi oferecida assistência médica, mas ela recusou. As partes foram conduzidas à 2ª Regional de Vila Velha.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 35 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. A vítima também solicitou Medida Protetiva de Urgência (MPU). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).