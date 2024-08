Suspeito foge após agredir a ex-companheira em Atílio Vivácqua

Um homem fugiu após invadir a residência e agredir a ex-companheira na noite da última sexta-feira (23), na localidade de Bela Vista, em Atílio Vivácqua.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou aos militares que seu ex-companheiro invadiu a residência e pediu para que ele saísse. Porém, ele negou o pedido, colocou a mão na cabeça da vítima e disse que ela estava “endemoniada”, tentando agarrar sua mão.

Neste momento, eles entraram em luta corporal e o ex-companheiro deu um tapa no rosto da vítima com vários xingamentos. Para se defender, ela pegou um pedaço de fio e bateu no agressor. Ele ficou nervoso e empurrou a vítima, ficando com machucados no ombro direito e no punho.

Por conta dos ferimentos, a vítima foi socorrida para o hospital e, em seguida, orientada a ir até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. O suspeito fugiu após as agressões e até o momento não foi localizado.