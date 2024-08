Homem é condenado a 44 anos de prisão por matar a ex e a sogra no ES

Adenilton de Jesus Nascimento dos Santos foi condenado a 44 anos de prisão por matar a ex-companheira e a ex-sogra em 2021, em Vila Velha.

Leia também: Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha no ES

De acordo com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o réu, que já se encontra detido, cumprirá a pena inicialmente em regime fechado. O Promotor de Justiça que atuou no caso e representou o MPES no Tribunal do Júri considerou a pena insuficiente diante dos crimes cometidos e já recorreu da decisão, requerendo uma pena maior para o réu.

Adenilton foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) da ex-sogra e triplamente qualificado (feminicídio por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima) da ex-companheira.

Como aconteceram os crimes?

Na manhã do dia 25 de novembro de 2021, Adenilton foi até à casa e atirou contra da ex-sogra, Silvanete dos Santos Freitas, no Bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha.

Após cometer o crime contra Silvanete, ele foi ao trabalho da ex-companheira, Karina Freitas, no Bairro Jardim Marilândia, e matou a vítima com disparos de arma de fogo.

Conforme a denúncia, Adenilton não aceitava um novo relacionamento de Karina, além de manter um sentimento de ódio e vingança pela ex-sogra.

Adenilton foi condenado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) da ex-sogra e triplamente qualificado (feminicídio por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima) da ex-companheira.