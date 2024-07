Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha no ES

Policiais civis e militares de Pinheiros realizaram uma operação integrada na tarde dessa terça-feira (30), em Pinheiros, resultando na prisão de um homem de 45 anos. Ele é acusado de abusar sexualmente da filha e enteada.

Os policiais cercaram a residência do investigado e efetuaram a prisão. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Pinheiros por abuso sexual.

Leia também: Senac-ES: curso técnico para estudantes de Cachoeiro e outras cidades

O titular da Delegacia de Pinheiros, delegado Jameson Amaral, informou que os abusos ocorreram quando as vítimas tinham 05 e 13 anos, respectivamente, enquanto moravam com o casal. Uma das vítimas relatou ter sofrido abusos por quatro anos e recentemente compartilhou os fatos com familiares, que notaram mudanças no comportamento das vítimas e, ao questioná-las, descobriram os abusos sofridos.

O acusado foi encaminhado à autoridade policial e negou os fatos. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.