Jovem é detido suspeito de atirar no meio da rua em Mimoso do Sul

Um jovem de 25 anos, foi detido suspeito de atirar no meio da rua na tarde da última quinta-feira (15), no distrito de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, um morador, que preferiu não se identificar com medo de sofrer represálias, informou que um homem estaria armado e teria atirado três vezes para cima próximo ao bar do Carlinhos do gás, na saída de Mimoso do Sul à Muqui.

Diante disso, os policiais foram até a localidade de Maravilha e abordaram o suspeito de 25 anos, com as mesmas características passadas na denúncia. Os policiais o revistaram, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado, o suspeito confessou que tinha uma arma e que estaria escondido debaixo do colchão em seu quarto. Sendo assim, ele autorizou a entrada dos policiais na casa e um revólver calibre 38 foi apreendido, além de seis munições intactas.

Além disso, os policiais encontraram mais 68 munições intactas do mesmo calibre dentro do guarda-roupa. O suspeito foi detido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.