Homem se recusa a pagar cachaça e acaba esfaqueado em Ibatiba

Um homem, de 50 anos, foi esfaqueado após recusar a pagar uma dose de cachaça em um bar na noite da última terça-feira (6), na localidade de Córrego de Barra Grande, zona rural de Ibatiba.

Leia também: Policial é socorrido após ser atingido por fio de alta tensão em Mimoso

Segundo a Polícia Militar, a vítima explicou que estava com o suspeito, de 27 anos, bebendo em um bar, quando lhe pediu que pagasse uma cachaça. Como o pedido foi negado, o suspeito saiu do local e retornou acertando a vítima com golpes de faca.

Pessoas que estavam no bar separaram a briga para que uma tragédia não acontecesse. A vítima foi atingida na inguinal esquerda e socorrida consciente para o hospital de Iúna, onde permanece internado. O suspeito fugiu após o crime.

Onde o suspeito foi encontrado?

Os militares realizaram buscas e encontraram o suspeito deitado em um pasto. Com ele, os policiais encontraram apenas documentos pessoais e um aparelho celular. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, para que sejam tomadas as providências cabíveis. A faca usada no crime não foi encontrada.

Na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).