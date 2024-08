Horário eleitoral: Diego Libardi terá maior tempo de propaganda em Cachoeiro

O Tribunal Regional Eleitoral em Cachoeiro de Itapemirim definiu a distribuição do Horário Eleitoral Gratuito nas eleições deste ano na cidade. A coligação Cachoeiro em Primeiro Lugar, do candidato Diego Libardi, terá o maior tempo de propaganda gratuita.

Sua coligação terá 13 minutos e 47 segundos diários de inserções em rádio e televisão. A propaganda em redes abertas de Rádio e TV começa no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro.

A coligação Cachoeiro em Primeiro Lugar é a que possui maior número de candidatos, 120 no total. Os partidos que formam a coligação são Republicanos, Podemos, União Brasil, Agir, PRD, Avante, PSD, Solidariedade e Mobiliza.

Sobre o horário eleitoral

O horário eleitoral gratuito é o tempo para veiculação de mensagens partidárias ou propaganda eleitoral concedido gratuitamente aos partidos políticos em rádio e TV, vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A distribuição das inserções dentro da grade de programação deverá ser feita de modo uniforme e com espaçamento equilibrado.

Nas eleições para o cargo de prefeito, as emissoras devem veicular a propaganda eleitoral gratuita de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, na rádio; e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na televisão.

