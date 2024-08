Iconha: Gedson e Fernando confirmam chapa em busca da reeleição

O partido Republicanos homologou a candidatura do prefeito Gedson Paulino para disputar a reeleição para o comando do Poder Executivo municipal.

A convenção partidária, que ocorreu no último sábado (3), também confirmou Fernando Volponi como vice-prefeito na chapa majoritária.

LEIA TAMBÉM: Gedson Paulino lidera pesquisa para prefeito em Iconha

Vereadores e vereadoras que fazem parte da coligação formada pelos partidos Republicanos – PP – PSB e MDB tiveram os seus nomes homologados e confirmados para a disputa das eleições na chapa proporcional.

Em Iconha, Gedson tem como adversários João Paganini (Podemos), Adelmo do Supermercado e Delson Mogin.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.