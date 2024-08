Iconha: Gedson lidera preferência do eleitor e Paganini tem maior rejeição

Uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Solução no município de Iconha aponta o atual prefeito e pré-candidato a reeleição Gedson Paulino (Republicanos) na liderança da corrida eleitoral. Ele aparece na frente nos dois cenários pesquisados.

Enquanto o seu principal adversário, João Paganini (Podemos), tem a maior rejeição.

ESTIMULADA

De acordo com o estudo, feito nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, por meio da metodologia estimulada, quando o entrevistador apresenta o nome dos candidatos, 51,49% dos eleitores dizem que vão votar em Gedson Paulino para prefeito nas eleições que serão realizadas em outubro deste ano.

Já o candidato João Paganini (Podemos) aparece com 29,35% da preferência do eleitorado iconhense.

Neste cenário, 16,92% dos entrevistados não souberam ou não responderam e 2,24 afirmaram que vão votar branco ou nulo.

ESPONTÂNEA

O Instituto Solução também quis saber dos eleitores em quem eles pretendem votar por meio da metodologia espontânea, quando a pesquisa não apresenta o nome do candidato.

Gedson Paulino é lembrado pela maioria dos eleitores, com 40,55% das citações. Em seguida vêm os candidatos João Paganini, com 26,37%; Delson Mogim, com 0,75%; Edson Paulino, com 0,50% e Fernando, com 0,25%. Cerca 31,59% dos eleitores não souberam ou não responderam.

REJEIÇÃO

O estudo ainda perguntou aos eleitores de Iconha em qual dos candidatos eles não votariam de jeito nenhum. João Paganini é o mais rejeitado pelos entrevistados. Ele aparece com 30,60% das citações e Gedson Paulino com 20,40%.

Aproximadamente 7,71% dos eleitores iconhenses afirmam que não votariam em nenhum deles. Outros 41,29% não sabem ou não responderam.

AMOSTRAGEM E MARGEM DE ERRO

O Instituto Solução ouviu 402 eleitores da sede e dos distritos do município de Iconha, nos dias 12 e 13 de agosto de 2024.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) do Espírito Santo, sob o Nº 07075/2024, tem intervalo de confiança estimado de 95% (noventa e cinco por cento).

A margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, é de, aproximadamente, 4,8 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.