Ingressos para show de Alemão do Forró no Festival de Jacu estão no 2° lote

Os preparativos para a 28ª edição do Festival de Jacu, na comunidade de Jacu, no distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, seguem a todo vapor. Serão dois dias de uma das festas mais aguardadas do ano!

O 28º Festival de Jacu será realizado nos dias 10 e 11 de agosto, e entre as atrações já confirmadas, estão Alemão do Forró e os Gargantas de Ouro. As vendas já estão abertas pelo link https://tiketo.com.br/evento/1715. Se ainda não garantiu o seu, corra! Os ingressos já estão sendo vendidos no segundo lote.

O evento, que foi realizado inicialmente pela igreja local em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Penha, tomou proporção regional com a Associação de Moradores, e o Festival de Jacu se tornou uma festa tradicional, cultural, amigável e familiar.

Para um evento familiar e um encontro entre amigos, nada melhor do que música, diversão e comida boa! E a Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agropecuário de Jacu está preparando uma programação especial, com a proposta de manter a tradição do evento.

O Festival de Jacu possui papel fundamental para o desenvolvimento da comunidade, já que toda renda é revertida para a Associação, que atende, além de Jacu, outras comunidades próximas.

Durante dois dias, o público terá a apresentação de shows regionais e nacionais, além de futebol, confraternização, feirinha de artesanato, leilão, homenagens e o almoço comunitário.

Confira a programação do Festival do Jacu

Sábado (10/08)

9h – Futebol de Veteramos: Master 50tão Fluminense Jacu X Master Geração 70/80 Cachoeiro de Itapemirim

12h – Almoço Comunitario com Música ao Vivo – Show com Mister Dinho

14h30 – Leilão de Bezerros e várias prendas doadas pelos filhos e amigos de Jacu

21h30 – Forró com Markin Gava, Maru e Bia Mello

23h30 – Atração Nacional ALEMÃO DO FORRÓ

2h – Banda Beijo com Mel

Domingo (11/08)

10h – Santa Missa celebrada pelo Padre Enildo

11h30 – Almoço Comunitário com música ao vivo com Marquinhos Macedo

12h – Chegada da Cavalgada, Muladeiros e trilheiros

13h – Moda de Viola Raiz com Everton & Daniel (Minas Gerais)|

14h – Irmãos Brambila

15h30 – Homenagem aos Filhos da Terra

15h45 – Show Sertanejo Marcio Pedrazi

17h15 – Forró com Os Gargantas de Ouro

19h15 – Show Sertanejo com Renan Rico

Serviço

Quando: dias 11 e 12 de agosto

Vendas: https://tiketo.com.br/evento/1715