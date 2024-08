Inmet prevê situação meteorológica de grande perigo no Sul do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para declínio de temperatura em várias cidades do Sul do Espírito Santo neste sábado (10).

Confira as cidades em alerta:

Cachoeiro

Iconha

Anchieta

Marataízes

Presidente Kennedy

Mimoso do Sul

São José do Calçado

Guaçuí

Alegre

Muqui

Venda Nova

Vargem Alta

Castelo

Irupi

Muniz Freire

Iúna

Ibatiba

Além dessas, outras cidades do Espírito Santo também estão sob alerta. Veja aqui.

O alerta vermelho representa grande perigo. Nesse contexto, estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

A orientação é de que a população mantenha-se informada sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Também é recomendado pelo Inmet que as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias sejam seguidas e haja preparação para medidas de emergência.