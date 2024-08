Instalação gratuita da parabólica digital: saiba se você tem direito!

Cerca de 28 mil famílias de baixa renda de todos os municípios do Espírito Santo podem ter direito à instalação gratuita da nova parabólica digital. A substituição é feita pela Siga Antenado, entidade criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Em todo o estado, diversos municípios estão com baixa procura por agendamentos para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital. Aracruz, Barra de São Francisco, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória são alguns exemplos.

A instalação da nova parabólica digital é necessária para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá trocar seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “Os benefícios mais visíveis são novos canais, programação regional e melhor qualidade de imagem e de som. Os equipamentos, tanto a antena quanto o receptor, também são mais modernos. E a programação continua aberta, gratuita”, explica.

Quem tem direito à substituição gratuita?

A instalação gratuita é destinada às famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal – como Auxílio Brasil, Pronatec, Carteira do Idoso, entre outros – e que já tenham a antena parabólica tradicional em pleno funcionamento no momento da visita dos técnicos.

Como fazer o agendamento?

Os beneficiários de programas sociais devem acessar o site sigaantenado.com.br. No lado direito e no alto da tela, clique no botão “Programa de Distribuição de Kit”. Na tela que surgir, informe o NIS (Número de Identificação Social) ou CPF. Se a distribuição já tiver começado em sua cidade e seu nome estiver na lista, preencha um questionário para que nossa equipe verifique se está apto a fazer o agendamento. Outra opção é ligar para o ligar para 0800 729 2404.

Não tenho direito ao kit gratuito. O que fazer?

Quem tem a parabólica tradicional e não tem direito ao kit gratuito, deve procurar lojas de eletrônicos ou os antenistas que atuam em sua região. Eles poderão dar toda a orientação necessária para a aquisição e instalação da nova parabólica digital e do receptor adequado para a banda Ku.

Apenas quem assiste TV pela parabólica tradicional precisa substituir os equipamentos pela nova parabólica digital, inclusive o receptor. Mas quem já assiste TV pelo sinal digital terrestre (antena espinha de peixe), pela parabólica digital, por streaming (internet) ou é

cliente de TV paga, não precisa fazer nada, pois não sofrerá qualquer impacto pela mudança.

Siga Antenado

A Siga Antenado é uma entidade não-governamental e sem fins lucrativos que está substituindo gratuitamente as parabólicas tradicionais por parabólicas digitais para famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo é garantir que essas famílias continuem tendo acesso aos canais de TV aberta com uma qualidade superior de imagem e som.

Desde o início do projeto, mais de 3 milhões de kits com a nova parabólica digital foram instalados em todo o país, nas cidades onde o agendamento da instalação está aberto. A substituição traz diversas vantagens, incluindo a oferta de mais de 80 canais gratuitos, entre eles, diversos canais regionais.