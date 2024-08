Intervenção Literária “Ciclos Sentidos” ocupa distritos de Cachoeiro

Nos dias 9, 13, e 14 de agosto as ruas dos distritos de São Vicente, Pacotuba, e Burarama serão ocupadas pela intervenção literária, “Ciclos Sentidos ou Cartas Crônicas Escritores Anônimos”.

A intervenção literária teve sua estreia em 2018 através da Bienal Rubem Braga, e desde então já foi realizada em diversas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, além de praças e escolas. Pela primeira vez o trabalho ganha novos horizontes atingindo agora, distritos da cidade.

Este projeto é uma realização da Cia NÓS de Teatro e tem apoio da Secretaria de Cultura do Município – SECULT, através do edital da Lei Rubem Braga. O objetivo da intervenção literária é transformar o cotidiano em algo extraordinário, instigando as pessoas que passam pelas ruas, sem nenhuma pretensão, a vivenciarem algo diferenciado em suas vidas. Através da intervenção literária disso é possível difundir o gênero literário das crônicas, que é um dos eixos do projeto, já que cada pessoa que passa pela performance tem sua história transformada em crônica. Estas por sua vez, são postadas arquivadas no objetivo de se tornarem novos livros, assim como as que já foram transformadas.

“A curiosidade que é instigada, leva as pessoas a quererem vivenciar o momento, mesmo sem saber bem do que se trata. O resultado sempre é transformador. Ao saírem da tenda seus olhos brilham e nota-se que algo está diferente. É curioso como quem sai da tenda, compra a brincadeira e não conta para ninguém do que se trata, pois sabe que o divertido é realmente experienciar.” Comenta Brenda, uma das criadoras da performance.

Como é feita a performance

Na intervenção, o performer convida um único “espectador” a entrar em uma tenda fechada, sem sapatos e de olhos vendados. A partir disso, o espectador vivencia diferentes sensações que surgem com a neutralização da visão, permitindo-se ser afetado por outros sentidos. Finalizando com uma conversa com um performer que também está dentro da tenda vendado. Através de uma vivência imersiva e íntima, os convidados aguçam suas sensibilidades em função de uma busca pelo “extraordinário do dia a dia”, para transformá-lo em crônica. Ao final do percurso, o performer pede que o participante escolha um livro, o livro azul ou o livro vermelho, nestes tem histórias de outras pessoas que já participaram da intervenção contando suas histórias. Objetiva-se futuramente criar livros, com histórias dos novos participantes.

Ao saírem da tenda os participantes se deparam com uma instalação da ÁRVORE DE CRÔNICAS onde é possível ler as histórias de outras pessoas que participaram da intervenção, histórias que não constam nos livros, e se preferirem podem pegar algumas e levar para casa como lembrança do acontecimento. As crônicas neste varal também estão escritas em braile, uma vez que a intervenção é extremamente acessível a qualquer pessoa que queira participar.

Serviço:

São Vicente – 09 de agosto à partir das 16h

Burarama – 13 de agosto à partir das 9h30

Pacotuba – 14 de agosto à partir das 16h

Realização: Cia NÓS de teatro

Apoio: Secretaria de Cultura do Municipio através da LEI RUBEM BRAGA