Festival Movimento Cidade terá a sua 6ª edição

Este ano, a arte urbana será o grande destaque do festival Movimento Cidade (MC), que planeja transformar a Prainha em uma “galeria a céu aberto.” As galerias de arte urbana e exposições, juntamente com atos-manifesto de arte, visam envolver o público de maneira interativa, promovendo reflexões sobre a memória e a preservação do Sítio Histórico da Prainha, reinaugurado em 2024.

A 6ª edição do Festival Movimento Cidade, trará um palco de expressões culturais. Com entrada gratuita, o evento se consolida como o maior festival de artes integradas do Espírito Santo, reunindo cinema, música, batalhas, oficinas e, principalmente, arte urbana.

Resistir sobre a Prainha: Atos-manifesto

Um dos novos espaços do festival, “Resistir sobre a Prainha: Atos-manifesto,” terá intervenções e performances de artistas selecionados. Entre os destaques estão:

Véia do Patuá (Yasmin Lima, Vila Velha-ES): Artista e benzedeira da Barra do Jucu, Véia do Patuá traz o “Varal das Benzedeiras” como sua intervenção urbana.

Descalços Cia de Artes (Maytê Hensso, Maceió-AL): Composta por corporeidades dissidentes e dirigida pela mulher trans Maytê Hensso, a Cia apresenta a performance “Para Rosas e Tridentes.”

Pabluxu (Pablo Vieira, Vila Velha-ES): Artista e finalista em Artes Visuais pela UFES, Pabluxu exibe “O conflito começou quando eu vi o fim,” explorando narrativas para o corpo negro.

Exposição “Olhar a Cidade: Prainha”

Assim outra atração do festival Movimento Cidade é a exposição fotográfica “Olhar a Cidade: Prainha,” que exibirá imagens capturadas por talentosos fotógrafos. As obras destacam a beleza natural, a história e a vida cotidiana na Prainha. Entre as fotografias selecionadas estão “Barcos ao Entardecer” (2010) de Angélica Dornelas, “Caos do Porto” de Ely, e uma série de fotografias do acervo “Memória Capixaba” de Fábio Pirajá.

Instalação “Planetas Brasileiros”

A instalação “Planetas Brasileiros” apresentará bolas infláveis representando as cinco regiões do Brasil, com cada uma delas personalizada por artistas convidados. As criações exclusivas serão integradas ao festival, proporcionando uma experiência visual rica. Artistas como Douglas Jacinto (TO), Amanda Lobos (ES), Tassila Custodes, Irmãos Credo e Marcella Calado assinam os “planetas.”

Galeria Croma e Exposição Reimagina

A “Galeria Croma” será um dos pontos altos do festival, onde artistas de todo o Brasil se unirão para criar painéis de arte urbana ao vivo. Duplas de artistas como Alex Baum (ES) e Odrus (DF), Thiago Balbino (ES) e Cigana (PE), e Iran (ES) e Tuane (SC) estarão entre os participantes.

Além disso, a exposição “Reimagina” apresentará projetos arquitetônicos inovadores desenvolvidos durante uma maratona organizada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Espírito Santo (IAB-ES). As propostas visam repensar o Parque da Prainha, com foco em sustentabilidade e acessibilidade.

Programação diversificada e grandes nomes da música

O festival Movimento Cidade também contará também com mostras audiovisuais, batalhas de dança e rima, e shows musicais. Entre os artistas confirmados estão Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Tuyo e Dona Onete. Com essa diversidade de atividades, o Movimento Cidade reafirma seu compromisso com a cultura capixaba e promete um evento inesquecível.

O 6º Festival Movimento Cidade é patrocinado pela Petrobras, Nubank, Instituto Cultural Vale e ArcelorMittal, e realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC).

Serviço:

Quando: 16, 17 e 18 de agosto

Local: Prainha – Centro de Vila Velha, Vila Velha – ES

Entrada gratuita

Atrações: Criolo, Marina Sena, Silva, Dudu MC, Boogarins, Sthelô, Tasha & Tracie, Ebony, Don L, Tuyo, Kaê Guajajara, Dona Onete, Vandal de Verdade, AFRONTA e Dan Abranches; mostra de cinema, oficinas, batalhas, arte urbana, shows musicais, exposições de arte e muito mais.