Itapemirim: Dr. Antônio confirma reeleição com militar como vice

O prefeito de Itapemirim Dr. Antônio (União) confirmou que vai disputar a reeleição e, para isso, escolheu um militar para compor como candidato a vice-prefeito em sua chapa.

O nome do sargento da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) Ernane foi confirmado na última sexta-feira (2), na convenção municipal do União Brasil.

“Nossa convenção mostrou pra cidade que o atraso, que os escândalos, que a vergonha não vai voltar pra Itapemirim! O povo de Itapemirim sabe que é pra frente que se anda, que voltar ao passado não é uma opção!”, afirmou Dr. Antônio.

Além de militar, Ernane Silva é empresário. Ele é proprietário de espaços de festas e uma pousada.