Jogos Escolares Paralímpicos Nacional: seletiva define classificados no ES

No último sábado (10), 63 estudantes mostraram suas habilidades na seletiva de atletismo dos Jogos Escolares Paralímpicos do Espírito Santo (JEPES).

Leia também: Los Angeles-2028: conheça tudo sobre o lacrosse, novo esporte olímpico

A competição, que contou com provas de atletismo, foi realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e, agora, os classificados vão representar o Espírito Santo nos Jogos Escolares Paralímpicos Nacional, realizado em São Paulo, entre os dias 24 e 30 de novembro.

O Espírito Santo irá participar de seis das 13 modalidades disputadas nos Jogos Escolares Paralímpicos Nacional, sendo elas: natação, bocha, halterofilismo, tênis de mesa, parabadminton e vôlei sentado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.