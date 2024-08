Jogos Escolares Paralímpicos Nacional: seletiva vai começar no ES

Neste sábado (10), vai começar a seletiva para os Jogos Escolares Paralímpicos Nacional, que irá reunir 63 atletas na Pista de Atletismo da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), às 8h.

Leia também: Copa ES: Vitória vence Vilavelhense e se mantém na liderança da Chave B

A seletiva terá disputas em provas de atletismo e, o evento contará com a participação de 100 pessoas, entre atletas, dirigentes e árbitros.

Os paratletas que conseguirem a classificação nesta seletiva, vão representar o Espírito Santo nos Jogos Escolares Paralímpicos Nacional, que vai acontecer do dia 24 até o dia 31 de novembro, em São Paulo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.