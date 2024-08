Posto de Identificação da Polícia Científica com novo endereço em Guaçuí

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) divulgou nesta quinta-feira (15), o novo endereço do Posto de Identificação Civil de Guaçuí. O posto já está em funcionamento desde a última segunda-feira (12).

Segundo a Polícia Civil, a mudança visa modernizar o atendimento à população, com a instalação de novos equipamentos e a realização de treinamentos pela equipe da Seção Regional de Postos de Identificação Civil Sul (SEPI-SUL). A unidade agora opera nas dependências da Secretaria de Assistência Social de Guaçuí.



O posto já está em funcionamento no novo local desde a última segunda-feira, equipado com um kit de biometria que agiliza a emissão de carteiras de identidade, permitindo a coleta de digitais, a assinatura e fotografia de maneira rápida e eficiente. As instalações também foram adaptadas para garantir acessibilidade, facilitando o acesso a todos os cidadãos.



O atendimento no posto é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.



Serviço:

Horário de Atendimento: das 8h às 11h e das 13h às 16h

Telefone de contato: (28) 3553-1519 e (28) 99957214

Endereço: Avenida Agenor Luiz Thomé, s/n, Bairro Centro – Parque de Exposições, na Ação Social.

Documentos necessários:

CPF Certidão original ou cópia autenticada, de acordo com o estado civil:



Solteiros: certidão de nascimento;

Casados: certidão de casamento;

Divorciados: certidão de casamento com averbação de divórcio;

Viúvos: certidão de casamento com averbação de viuvez.

Comprovante de residência.