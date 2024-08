Jovem tenta fugir de moto dos policiais, mas acaba preso em Piúma

Um jovem foi detido, drogas e armas apreendidas na noite da última terça-feira (20), no bairro Céu Axul, em Piúma.

De acordo com a Polícia Militar, militares da Força Tática da 10ª Companhia Independente viram o momento que o suspeito saiu de uma garagem localizada na Rua São Félix, bairro Céu Azul, e no momento que viu a viatura, ele fugiu em alta velocidade sentido à Avenida Piúma, sendo alcançado pelos policiais.

Com ele, foram apreendidos um tablete de cocaína e 13 invólucros da mesma droga.

Armas e mais drogas apreendidas

No entanto, após receberem informações de que o suspeito seria sobrinho de um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro, os militares seguiram até um imóvel e cercaram residência.

As equipes viram pelo vidro da janela uma espingarda em cima de um móvel e quatro munições calibre 32 em cima do móvel da televisão. Nisso, os militares entraram na residência e apreenderam 48 pinos de cocaína e uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 380 com dois carregadores e uma munição calibre 380.

Aos policiais, o suspeito assumiu a posse das armas e negou as drogas. Ele foi detido e encaminhado para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.