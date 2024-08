Justiça manda prender motorista que atropelou mãe e filha no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), requereu que fosse anulada a decisão que concedeu fiança de R$ 1.500,00 ao motorista Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, que atropelou a mãe e a filha que atravessavam a faixa de pedestres, na noite da última quarta-feira (21), no bairro da Glória, em Vila Velha.

Segundo o MPES, a decisão da justiça deferiu o pedido ministerial e, em consequência, determinou à autoridade policial que prossiga no procedimento da prisão em flagrante, com o encaminhamento de Wenderson à audiência de custódia, na qual será analisada a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em nota, o Ministério Público informou que na manifestação feita à justiça, ficaram configuradas razões para a prisão preventiva ser decretada, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Suspeito estava solto após pagamento de fiança

A Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública.

“Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito”, diz a nota.

Criança morreu após ficar internada em estado grave

A pequena Laura Beatriz, de 5 anos, morreu na tarde da última sexta-feira (23), após ser atropelada no colo da mãe na faixa de pedestre no bairro da Glória, em Vila Velha. Ela estava internada em estado grave no Hospital Infantil de Vitória.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, um comunicado nas redes sociais confirmando a morte da criança.

“Triste demais a notícia da morte da pequena Laura Beatriz. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito já pediu a prisão preventiva do condutor do veículo. Casos como esse nos lembram da urgente necessidade de refletir sobre a violência no trânsito e suas trágicas consequências. Minha solidariedade a toda sua família e amigos”, informou o governador.