Kennedy: Dorlei inaugura comitê eleitoral e apresenta propostas

Com entusiasmo e grande participação popular, o candidato a prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, realizou nesta quarta-feira, 21 de agosto, a inauguração do comitê eleitoral, marcando assim o início oficial da sua campanha rumo à prefeitura.

O evento contou com a presença de lideranças políticas locais e estaduais, além de apoiadores que destacaram a importância de Dorlei para Presidente Kennedy continuar avançando.

LEIA TAMBÉM: Umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% nesta quinta (22) no Sul do ES

O Deputado Estadual Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativo do Espírito Santo e presidente estadual do União Brasil, destacou que a presença maciça da população nesse ato político, demostra a aprovação da gestão do prefeito Dorlei Fontão pela População de Presidente Kennedy e falou sobre a legitimidade da candidatura de Dorlei.

“Quero dizer para vocês, que a campanha de Dorlei, ao contrário do que dizem por aí, é legítima, e validada”.

Marcelo destacou também sobre a mudança que aconteceu no município com a gestão de Dorlei Fontão, de acordo com o deputado, “Dorlei promoveu o desenvolvimento social e econômico de Presidente Kennedy e gerou igualdade de oportunidade para todos, apoiou o servidor público”, concluiu.

O Dr Hudson Leal, deputado estadual do Espírito Santo pelo Republicanos, destacou as obras estruturais de Presidente Kennedy, apontou as transformações importantes e necessárias que gerou desenvolvimento e progresso no município, falou sobre o apoio do governador Renato Casagrande, e sobre a gestão em prol do servidor público. “Não podemos tirar Dorlei agora, se não a cidade para”, concluiu o deputado.

]Thiago Hoffman, deputado estadual pelo PSB, por meio de videoconferência, destacou a conexão de Dorlei Fontão com os deputados do Estado, com o governador Renato Casagrande, assim como outras autoridades políticas do cenário nacional. Para Hoffman, Dorlei colocou a política de Presidente Kennedy nos trilhos, “precisamos continuar avançando com Dorlei prefeito” concluiu.

Neucimar Fraga, ex-deputado federal, lembrou as obras inacabadas de Presidente Kennedy que Dorlei Fontão tirou do papel como a Orestes Bahiense, o asfalto entre as comunidades do município, e apontou o início de um novo pacote de obras estruturais e importantes que trouxeram melhorias na saúde, educação, segurança, esporte e lazer e que proporcionam mais qualidade de vida para toda a população e ainda destacou o mandato transparente e de portas abertas de Dorlei, “as portas do gabinete de Dorlei e da casa dele ficaram e continuam abertas para atender a toda a população isso é dar dignidade, ouvir o cidadão é fundamental para uma gestão de qualidade”, destacou.

Em sua fala, Dorlei Fontão apresentou seu plano de governo, que reforça seu compromisso com a população de Presidente Kennedy.

“Hoje damos início a uma jornada que não é apenas minha, mas de cada cidadão de Presidente Kennedy, estamos aqui para trabalharmos juntos por uma cidade, para que ela continue sendo motivo de orgulho para todos nós. Nossa campanha será pautada pela verdade, pelo respeito e pelo compromisso com as necessidades reais da nossa população e do nosso servidor, quero agradecer a todos que me permitiram ser o prefeito de Presidente Kennedy, agora quero mais uma oportunidade para continuar com o nosso projeto”, afirmou Dorlei.