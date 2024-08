Kennedy: há 3 dias do prazo final, Quinta ainda não registrou candidatura

Os partidos, as federações ou as coligações têm até a próxima quinta-feira, 15 de agosto, para registrar as candidaturas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores à Justiça Eleitoral.

No município de Presidente Kennedy apenas um dos três postulantes ao comando da prefeitura ainda não fez o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Trata-se do pré-candidato a prefeito Reginaldo Quinta (PSD).

Não se sabe o motivo pelo qual a sigla ainda não registrou a candidatura do seu representante para a chapa majoritária, mas, conforme apontam dados da Justiça Eleitoral, Quinta “não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de suspensão de direitos políticos (improbidade administrativa)”.

Entretanto, os candidatos Dorlei Fontão (PSB) e Brunão do Povo (Avante) já fizeram os registros das suas candidaturas junto ao TSE.

O envio do pedido de registro de candidatura pela internet, via CANDex, deve ser feito até as 8h do dia 15.

A orientação é que coligações, partidos e federações não deixem a entrega dos requerimentos para o último dia, a fim de evitar demora na recepção dos dados pelo sistema. Quem perder o horário pode entregar a mídia (pen drive) com os documentos de forma presencial, diretamente na sede do cartório eleitoral, até as 19h do dia 15.