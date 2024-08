Kennedy: Justiça Eleitoral aponta que Quinta não pode disputar eleições

Dados da Justiça Eleitoral apontam que o pré-candidato a prefeito de Presidente Kennedy Reginaldo Quinta (PSD) não está apto a disputar as eleições municipais deste ano.

De acordo com informações que constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pré-candidato “não está quite com a Justiça Eleitoral na presente data (02.08.2024), em razão de suspensão de direitos políticos (improbidade administrativa)”.

Nesse contexto apresentado pela Justiça Eleitoral, Reginaldo Quinta não pode nem mesmo exercer o voto ou regularizar sua situação eleitoral enquanto durar o impedimento.

O PSD, partido ao qual o pré-candidato está filiado, vai realizar a sua convenção municipal neste domingo (5). O evento está marcado para às 16 horas, no Sítio Cisne Negro (Sítio da Geovana), em Presidente Kennedy.