Lecar anuncia fábrica no Espírito Santo e muda projeto para híbrido

A Lecar mudou seus planos radicalmente. Após anunciar que lançaria um carro híbrido em vez de um 100% elétrico, a montadora brasileiro do empresário de Guaçuí, Flávio Figueiredo Assis, apresentou um novo design para seu primeiro carro. Além disso, anunciou que vai construir uma fábrica no Espírito Santo, no município de Sooretama, a pouco mais de 100 quilômetros de Vitória.

Portanto, a unidade terá sua pedra fundamental lançada ainda em 2024 e tem inauguração prevista para agosto de 2026. Quando pronta, a Lecar terá capacidade de construir 120.000 carros por ano, com cerca de 1.500 funcionários e até 3.000 terceirizados.

Leia também: De Guaçuí para o mundo! Empresário quer lançar carro elétrico nacional em 2024

Contudo, a localização escolhida para a fábrica da empresa é totalmente definida por conta de logística. A cidade de Sooretama fica a apenas 25 km do aeroporto de Linhares e cerca de 100 km do porto do Espírito Santo, grande responsável por exportações e importações brasileiras.

Projeto da fábrica da Lecar no Espírito Santo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Lecar híbrido

O carro, chamado de Lecar 459 híbrido, é a aposta do empresário para o mercado brasileiro. Em relação ao primeiro protótipo, ainda elétrico, ganhou linhas mais arredondadas, muito similares às dos carros da Tesla.

De acordo com a ficha técnica, ele terá dois motores: um elétrico de 163 cavalos de potência, e um motor a combustão, flex, de 122 cavalos de potência. A empresa do grupo Renault, no Paraná, produzirá o segundo motor.

Ainda segundo a Lecar, a autonomia elétrica será de 100 quilômetros, e a combinada, em torno de 1.000 quilômetros. Nas dimensões, o carro terá 1.522 mm de altura, 4.350 mm de comprimento, 2.700 mm de entre-eixos e uma largura de 1.820 mm. O câmbio será automático.