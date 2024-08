Maconha transportada de MG para o ES é apreendida na BR-101

Na madrugada desta quinta-feira (8), por volta da 01h00, uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Guarapari resultou na apreensão de aproximadamente 30 kg de maconha na BR-101, no município de Viana.

De acordo com a PRF, a ação ocorreu no km 304, no sentido Cariacica, em frente à Unidade Operacional da PRF de Viana. Os agentes abordaram um veículo Renault KWID ZEN 2, de cor branca, que trafegava pela rodovia.

Durante a revista no carro, foram encontrados diversos tabletes de drogas, aparentemente maconha, localizados tanto à frente do banco do passageiro quanto no porta-malas. O condutor do veículo afirmou que a droga tinha origem em Minas Gerais e seria levada para Cariacica, Espírito Santo.

O motorista foi preso e, juntamente com o entorpecente apreendido, foi encaminhado pela equipe da Força Tática da PM à Delegacia de Polícia Civil de Cariacica para os procedimentos legais.